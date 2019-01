Bollo auto in scadenza, procedura agevolata per chi paga allo sportello

In prossimità della scadenza del bollo auto, prevista per giovedì 31 gennaio, Poste italiane informa i cittadini residenti nella provincia di Bologna della possibilità di versare la tassa automobilistica in ufficio postale senza dover calcolare l'importo.

La somma infatti verrà calcolata automaticamente allo sportello, dopo aver comunicato all’operatore i relativi dati (codice Regione, Targa, Tipo veicolo ed eventuale riduzione).

Tutti gli sportelli postali della provincia di Bologna, infatti, possono collegarsi direttamente con l’archivio delle tasse automobilistiche e conoscere in tempo reale l’importo del bollo auto. Il versamento può essere effettuato anche on line attraverso il sito di Poste Italiane. Il servizio è disponibile non solo per i correntisti BancoPosta e i titolari di carte PostePay, ma anche per gli utenti registrati al sito www.poste.it. Altre modalità di pagamento si possono trovare qui.