Da Bologna al Corno alle Scale con il bus a chiamata: info e orari

Fino alla fine di marzo le principali località della Valle del Reno si possono raggiungere con il servizio di trasporto a chiamata in "ColBUS", che si effettua solo a seguito di prenotazione telefonica.

Sul servizio sono validi i titoli di viaggio Extraurbani a Zone. Sarà possibile acquistare il titolo di viaggio sulla normale rete di vendita, tramite l’app Muver o in vettura con la maggiorazione prevista dal tariffario. Ogni volta che si sale sul bus è necessario validare il proprio titolo di viaggio.

Orari e fermate

Ogni sabato e domenica, nei giorni festivi - compresi 25, 26 dicembre e 1 gennaio e anche il 31 dicembre dalle 8 alle 20 - il servizio ColBus unisce la comodità del treno fino a Porretta con il servizio bus che collega diverse località della Valle del Reno. Si parte dalla Stazione Centrale di Bologna in treno fino a Porretta Terme e si prosegue con la linea 965 fino al Corno alle Scale con le seguenti fermate: Stazione di Porretta Terme - Silla - Gaggio Montano - Querciola - Lizzano in Belvedere - Vidiciatico - Corno alle scale. Qui gli Orari Colbus

Come fare

Per prenotare la corsa è consigliabile telefonare entro il venerdì prima della partenza desiderata al numero 0534 31160 fornendo il numero di posti da prenotare, la fermata di partenza e quella di arrivo, l’orario di partenza e il giorno desiderato per l’effettuazione del viaggio. Il call center è attivo dal lunedì al venerdì 8-12 e 13-17; il sabato 9-12. Il servizio di prenotazione non è attivo nei giorni festivi.

Le corse si prenotano anche scrivendo all’indirizzo email: saca.altoreno@sacaonline.it (è necessario lasciare un numero di telefono per permettere all’operatore di richiamare al fine di modificare e confermare il servizio richiesto). È possibile salire/scendere a tutte le fermate già attive e segnalate sui percorsi.

Allegati