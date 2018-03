Pedone in galleria, mattinata di ritardi per i treni ad alta velocità Bologna-Firenze

Treni fermi in galleria e altri dirottati in superficie. Mattinata di ritardi sulla linea AV Firenze – Bologna, rallentata dalle 8.45 per l’indebita presenza di persone sui binari a Firenze Castello. La situazione è tornata regolare alle 10.

I convogli deviati sulla linea convenzionale hanno subìto ritardi fino a 30 minuti, mentre quelli fermi in tratta hanno accumulato ritardi fino a 80 minuti. Dalle 8.45 la circolazione ferroviaria era rallentata per "l’indebita presenza di persone sui binari a Firenze Castello" uno di questi segnalato in galleria. Le ricerche della Polfer sono poi risultate negative.