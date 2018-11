Disinnesco bomba a Pianoro, le deviazioni a traffico e bus

Viabilità modificata per bus e veicoli a Pianoro, in occasione del disinneco dell'ordigno bellico a Rastignano. Il Genio dell'esercito dovrà mettere in sicurezza l'ordigno, per poi spostarlo e farlo brillare in una zona non abitata. Per l'occasione è stato predisposto un piano di evacuazione.

La Danger Zone ha un raggio di oltre 1500 metri dal luogo della messa in sicurezza dell'ordigno. I Comuni interessati sono in gran parte quello di Pianoro, per intero la frazione di Rastignano, parte di Carteria e Monte Calvo, ma in alcuni punti anche Bologna e San Lazzaro. Si stimano in totale circa 5mila i cittadini che si dovranno allontanare dalle loro case, di cui 4mila nella sola Rastignano e dintorni. Alcune strade saranno chiuse e il traffico di auto e bus deviato. Vediamo le strade interessate e le linee che subiranno deviazioni.