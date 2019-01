Lavori in corso in città: i principali cantieri stradali da lunedì 28 gennaio

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 28 gennaio. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in corso

In via Irnerio, prosegue fino al 31 gennaio la chiusura del corsello posto tra la banchina di fermata in prossimità di piazza di Porta San Donato e il portico del civico 57, per il cantiere in corso al civico 53, che sta effettuando i lavori di demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato.

Via Zaccherini Alvisi al civico 2, vicino all'incrocio con via Massarenti, è interessata fino al 31 dicembre 2019, da un cantiere edile di ristrutturazione di un edificio, con restringimento della carreggiata e divieto di sosta sul lato opposto della strada per mantenere il doppio senso di marcia.

Resta chiusa fino a febbraio via Schiavonia per un cantiere di ristrutturazione edile all'incrocio con Nazario Sauro.

Via la Bastia sarà chiusa al transito veicolare per lavori di realizzazione delle opere relative alla nuova costruzione della variante stradale Strada Provinciale 65, con termine previsto per il 31 maggio 2019.

Chiusa fino al 28 febbraio via Canonica all'incrocio con via Zamboni per il cantiere di ristrutturazione della chiesa di San Donato.

Via Luca Della Robbia sarà interessata dal rifacimento a tratti della pavimentazione dei marciapiedi sull'intera via, fino al 30 gennaio, con restringimenti di carreggiata.

Lavori in fase di attivazione

Via de' Gombruti sarà chiusa tra via Portanova e via San Marcellino per lavori edili al civico 5, lunedì 28 gennaio tra le ore 7.30 e le 15.30.

Via de' Buttieri sarà chiusa all'altezza dei civici 2 e 4 per l'installazione di un impianto nel cantiere di restauro della Chiesa della Santissima Trinità il 29 gennaio tra le ore 9 e le 16.

Via Marconi, nel tratto dall'incrocio con Largo Caduti del Lavoro a via del Porto, sarà interessata da restringimento della carreggiata con riduzione da due a una corsia per senso di marcia e la chiusura delle corsie promiscue in corrispondenza delle banchine di fermata, per lavori di manutenzione Tper dal 30 al 31 gennaio.

Via Bufalini, per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi, a tratti sull'intera via, sarà interessata da restringimenti della carreggiata dal 30 gennaio all'8 febbraio.

Via di Vincenzo sarà oggetto di restringimento di carreggiata dal 28 gennaio all'1 febbraio, per il rifacimento di una porzione di marciapiede all’altezza del civico 30.

Via Frassinago, per un rappezzo in conglomerato bituminoso previa fresatura all'altezza del civico 6/2, subirà restringimenti di carreggiata il 28 e 29 gennaio.

Via di Corticella, per un appezzo in conglomerato bituminoso previa fresatura all'altezza del civico 180, subirà restringimenti di carreggiata il 29 e 30 gennaio.

Via de' Coltelli sarà chiusa martedì 29 gennaio dalle 8.30 alle 16.30 per la rimessa in quota di caditoie.