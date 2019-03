Casalecchio, bando orti comunali per over 60: c'è tempo fino al 16 marzo

Fino a sabato 16 marzo 2019 è possibile presentare domanda per la concessione gratuita di un appezzamento ortivo comunale nell'area adiacente il Centro sociale Ceretolo. Avviso pubblico orti

La partecipazione è aperta soltanto a cittadine/i pensionate/i (età minima 60 anni, nessuna attività lavorativa retribuita) residenti a Casalecchio di Reno; è ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare, e non sono ammesse domande di familiari o conviventi di persone già assegnatarie di orti nel territorio comunale.

I criteri per la graduatoria sono l'età anagrafica (priorità per le/i più anziane/i) e in subordine l'ordine di presentazione della domanda.Domanda orto comunale

