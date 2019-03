Centri estivi 2019: dall'11 marzo al via online le richieste di contributo

Dall’11 marzo al 9 aprile 2019 è possibile presentare domanda di contributo per la frequenza con tariffa ridotta ai Centri estivi accreditati dall’Istituzione Educazione e Scuola (IES) del Comune di Bologna o a quelli in altri comuni che aderiranno al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” della Regione Emilia-Romagna, che assegna ai comuni del territorio risorse del Fondo Sociale Europeo per sostenere l’accesso da parte delle famiglie con figli dai 3 ai 13 anni a servizi che favoriscano appunto la conciliazione vita-lavoro nel periodo di sospensione delle attività educative e scolastiche.

Il contributo viene riconosciuto ai bambini residenti nel Comune di Bologna che frequentano scuole d’infanzia, primarie o secondarie di primo grado, di età compresa dai 3 ai 13 anni (nati dal 2006 al 2016), tuttavia la frequenza può riguardare anche un centro estivo ubicato fuori dal comune di residenza, purché accreditato presso un comune o una unione di comuni dell’Emilia-Romagna.

Richiesta

La richiesta di contributo per tutti i bambini residenti, anche nel caso si intenda frequentare un centro estivo accreditato fuori Bologna, si può presentare solo in modalità online attraverso il portale Scuole On Line del Comune di Bologna. In fase di compilazione della domanda si ricorda di controllare bene i dati inseriti e in particolare il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail, perché verranno utilizzati per tutte le comunicazioni successive.

Per accedere al portale è necessario essere in possesso di credenziali FedERa o SPID. Per chi non ne fosse ancora in possesso, tutte le informazioni necessarie per ottenerle sono disponibili sulla pagina web dedicata.

In particolare, per quanto riguarda le credenziali FedERa, dal 18 dicembre scorso non è più possibile attivare online profili a bassa e media affidabilità, ma solo ad alta affidabilità, che comportano il riconoscimento de visu dell’utente allo sportello URP da parte degli operatori comunali. La novità è la conseguenza dei vincoli normativi a cui Lepida Spa, gestore delle credenziali FedERa, deve ottemperare dopo il via libera ottenuto da AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per diventare gestore – unico di natura pubblica – di credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un’unica Identità Digitale.

Per registrarsi a FedERa presso il Comune di Bologna e ottenere credenziali ad alta affidabilità occorre eseguire una prima registrazione online e poi recarsi presso uno degli sportelli abilitati solo per richiedere l’identificazione de visu e l’attivazione delle credenziali. Tra gli sportelli abilitati, l’URP centrale di piazza Maggiore e gli URP di Quartiere.

Requisiti

Come già anticipato il contributo potrà essere richiesto dalle famiglie con ISEE non superiore a 28.000 euro, in cui entrambi i genitori, o uno solo quando il nucleo familiare è composto da un unico genitore residente con il bambino, siano occupati, cioè lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati; sono comprese le famiglie nelle quali anche un solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio. Potrà inoltre essere richiesto da famiglie in cui uno dei genitori non lavori in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura, per componenti del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE.

Come ogni anno il Comune di Bologna integrerà con risorse proprie la gamma degli sconti per le famiglie con ISEE bassi, fino a 6.524,57 euro, valore ISEE già impiegato per l’attribuzione di contributi in ambito sociale, nel caso in cui uno o entrambi i genitori non lavorino. Questi sconti sono applicabili agli utenti che frequenteranno un centro estivo a Bologna città.

I contributi alle famiglie sono riconosciuti fino a esaurimento delle risorse disponibili, pertanto le domande saranno ordinate in base all’ISEE. Per ogni settimana di iscrizione a cui verrà associato il contributo questo sarà effettivamente erogato solo se il bambino avrà frequentato almeno un giorno.

Le famiglie che all’inizio dell’anno scolastico 2018/19 hanno presentato attestazione ISEE 2018 per la frequenza dei servizi scolastici comunali, potranno utilizzare tale attestazione anche per i Centri estivi 2019, dal momento che tali attività si pongono in continuità con il percorso scolastico.

È comunque sempre possibile per le famiglie, qualora lo si voglia, presentare una nuova DSU valida che sostituisca quella precedente. La sottoscrizione della nuova DSU deve essere effettuata entro il giorno 9 aprile 2019.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai Servizi Educativi e Scolastici del Quartiere di residenza oppure IES scrivendo a iesestate@comune.bologna.it oppure telefonando al numero 051.2196200 dal lunedì al venerdì 9.30-13; martedì e giovedì anche 14.30-17.30