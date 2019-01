Festa della Befana: 5 idee per una calza originale e low cost

Come fare una calza oroginale e soprattutto low cost? Semplice, recuperando tutto quello che c'è in casa, dando sfogo alla fantasia. Ecco alcune idee per realizzare delle calze uniche.

Senza zucchero

Se dolci e caramelle non fanno al caso vostro, un'idea originale e particolare è quella di riempire la calza con qualche piccolo pensiero misto a salutari leccornie: un dentifricio per bambini alla frutta, elastici per i capelli, mandarini, frutta secca, pettini colorati, gomme colorate per la scuola, decorazioni, figurine e torce per letture. Insomma, tutto può contribuire a far felici i più piccoli: basta che sia una sorpresa!