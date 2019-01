Dl Sicurezza: cosa prevede la legge voluta dal Ministro Salvini

Il cosiddetto Dl Sicurezza, voluto dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini ed entrato in vigore il 5 ottobre 2018, introduce una serie di novità in materia di immigrazione e protezione internazionale, di sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa.

Cosa cambia

1) Centri di permanenza: prevede il raddoppio dei tempi di trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio per i migranti, che passa da 90 a 180 giorni.

2) Permessi di soggiorno: abrogazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, vengono sostituiti da permessi per meriti civili o per cure mediche o se il Paese di origine vive una calamità naturale.

3) Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati): continuerà ad esistere solo per i richiedenti protezione umanitaria e per i minori accompagnati.

Il dl prevede, inoltre, l'ampliamento dei reati che provocano la revoca del permesso di rifugiato (violenza sessuale, spaccio di droga, violenza a pubblico ufficiale).

4) Daspo: estensione del 'daspo' ai sospettati di terrorismo internazionale e ad aree quali mercati e fiere.

5) Cittadinanza: Si ampliano i termini (da 2 a 4 anni) per l'istruttoria della domanda di concessione della cittadinanza, che verrà concessa solo se si conosce l'italiano.

Revoca per i colpevoli di reati con finalità di terrorismo.