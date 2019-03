Traffico in autostrada, code sulla A14 e sulla A1 a Casalecchio e Sasso Marconi. Come segnala Autostrade per l'Italia sono due i punti critici del bolognese questa mattina, 22 marzo 2019.

Sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 14.4 - direzione: Taranto)

Coda tra Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio e Bivio A14/A13 Bologna-Padova per traffico intenso

Sulla A1 Bologna-Firenze (Km 199.89 - direzione: Milano)

Coda tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord per traffico intenso