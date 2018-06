Incidente in A14: coda fra Castel S.Pietro e il bivio con Raccordo di Casalecchio

Sulla A14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro ed il bivio con il Raccordo di Casalechhio in direzione della A1 Milano-Napoli, si è formata una coda di 5 km con tendenza alla diminuzione, a causa di un incidente ora risolto, avvenuto all'altezza del km 13,5, alle ore 10,30.Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia per segnalare e velocizzare il deflusso della coda.

(aggiornamento alle ore 11:43)