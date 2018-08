Traffico, Autostrade: 'L'incidente di Bologna non ha effetti su A1, A14, A13'

Autostrade per l'Italia comunica che "non c’è alcuna conseguenza sulla circolazione in A1 Milano-Napoli, in A14 Bologna -Taranto e in A13 Bologna-Padova", a seguito dell’incidente accaduto a Bologna due giorni fa.

Il tamponamento che ha innescato il gravissimo incendio infatti è avvenuto sul Raccordo di Casalecchio, che non riguarda direttamente nessuna di queste direttrici principali, la cui transitabilità è stata ripristinata ieri mattina in entrambe le direzioni su una corsia per senso di marcia.

"Quindi -aggiunge Autostrade per l'Italia - i percorsi che da A1, A14 o A13 permettono di raggiungere la riviera adriatica e viceversa sono invariati. " Autostrade per l'Italia raccomanda inoltre di consultare la situazione in tempo reale e le previsioni di traffico sul sito www.autostrade.it, nonché sugli altri canali a disposizione di chi viaggia (My Way su SKY e La7, App MYWay, RTL e Isoradio) per pianificare le partenze dei prossimi giorni caratterizzate da flussi intensi di traffico sulla rete autostradale.