San Vitale chiusa: bus 14, T1 e T2 deviati nel weekend

Dalle ore 9 di sabato 27 ottobre alle ore 19 di domenica 28 ottobre, causa lavori di installazione di una rete anticaduta calcinacci, il tratto di via San Vitale compreso tra via Benedetto XIV e piazza di porta Ravegnana sarà vietato alla circolazione veicolare.

Di conseguenza - fa sapere Ter - nel weekend i bus delle linee 14, T1 e T2 dovranno effettuare le seguenti deviazioni di percorso.

LINEA 14

direzione piazza Giovanni XXIII: … via Massarenti - v.le Ercolani - viale Carducci - via Dante - via S. Stefano - via Farini …

Fermate soppresse: porta San Vitale, San Vitale, Due Torri

Fermate provvisorie: porta Maggiore, Fondazza e Garganelli

direzione Due Madonne/Pilastro: regolare

LINEA T1

direzione Due Torri: … via Massarenti - v.le Ercolani - viale Carducci - via Dante - via S. Stefano - via Farini fr.11D (capolinea fermata linea 13).

Fermate soppresse: porta San Vitale, San Vitale, Due Torri e piazza di porta Ravegnana

Fermate provvisorie: porta Maggiore, Fondazza, Garganelli e piazza Minghetti

direzione Palagi: Via Farini fr.11D - piazza Cavour - (fermata linea 90) - via Farini …

Fermate provvisorie: piazza Minghetti, piazza Cavour e piazza Minghetti

LINEA T2

direzione piazza Maggiore: … via Petroni - p.zza Aldrovandi - via Guerrazzi - via Santo Stefano - via Farini…

Fermate soppresse: San Vitale, Due Torri e piazza di porta Ravegnana

Fermate provvisorie: piazza Aldrovandi e Garganelli

direzione Tanari: regolare