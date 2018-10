"Ponti di pace": modifiche alla circolazione

Oggi evento conclusivo della manifestazione "Ponti di pace", è stata disposla la chiusura della cosidetta "T" e di Piazza Re Enzo, Via Archiginnasio e Piazza Galvani.

I provvedimenti in dettaglio:

- DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, eccetto veicoli di Pronto Soccorso e Forze dell'Ordine, dalle ore 17,00 alle ore 19,00 di martedì 16 ottobre 2018, in via Rizzoli, via dell'indipendenza (nel tratto tra via Righi e via Rizzoli/Ugo Bassi) e via Ugo Bassi (tratto da via Nazario Sauro a via dell'Indipendenza).

Su tutte le strade a senso unico che confluiscono sull'area pedonalizzata è consentito il transito a doppio senso di marcia fino alla prima intersezione utile a riprendere la circolazione regolamentare.

- DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA, eccetto veicoli di Pronto Soccorso e Forze dell'Ordine, dalle ore 15,00 alle ore 22,30 di martedì 16 ottobre 2018 in Piazza Galvani, Via dell'Archiginnasio, Piazza Maggiore lato est, Piazza Re Enzo (compreso area taxi).