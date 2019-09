Lavori al Ponte sul Reno, traffico in tilt a Casalecchio: "Si spengano almeno i vistared"

Casalecchio di Reno congestionata dal traffico. Partenza difficile per gli automobilisti che questa mattina hanno attraversato l'area coinvolta dai lavori restando bloccati o parecchio rallentati sull'Asse Attrezzato (ponte di viale Sandro Pertini) a causa del cantiere allestito per importanti interventi di adeguamento e manutenzione utili alla conservazione del ponte sul Reno. Dalla Croce di Casalecchio all'Ospedale Maggiore segnalato un tempo di percorrenza di trenta minuti anzichè dieci o al massimo quindici.

«Congratulazioni a chi calendarizzato i lavori sul Ponte sul Reno in settembre invece che in estate, quando notoriamente la viabilità è più snella - il commento di Erika Seta, consigliera di opposizione al Comune di Casalecchio e nella Città Metropolitana - Già da sabato mattina (e non è giorno lavorativo) Casalecchio si é trovata completamente paralizzata. L’uscita di via Caravaggio con impossibilità di immissione sulla Porrettana sembra una roulette russa, situazione peggiorata dalla presenza di Vistared che incrementano manovre azzardate al fine di evitare multe. A questo punto chiedo che venga diffusa ima mappa per la viabilità alternativa e lo spegnimento dei vistared dell’incrocio Porrettana/Caravaggio fino alla normalizzazione del traffico. Sarà così fino a dicembre?».

Il Comune di Casalecchio di Reno intanto fa sapere che c'è consapevolezza del forte disagio e che è già in atto un confronto con il Palazzo d'Accursio, che ha la competenza dei lavori e in particolare con l'assessore Alberto Aitini. Fra le ipotesi per fluidificare il traffico anche un intervento sulla temporizzazione semaforica.

Asse attrezzato: lavori del Comune di Bologna al Ponte sul Reno

Il Comune di Bologna dalla notte tra il 20 e il 21 settembre è partico con l'llestimento del cantiere per importanti interventi di adeguamento e manutenzione utili alla conservazione del ponte sul Reno sull'Asse Attrezzato (ponte di viale Sandro Pertini). Si lavorerà prima in direzione Zola Predosa e successivamente, dal 14 ottobre secondo le informazioni attuali, in direzione Casalecchio. Previsto il restringimento di carreggiata a una corsia per entrambe le direzioni di marcia con forti impatti sul traffico. I lavori dureranno fino a gennaio 2020 in direzione Zola Predosa, mentre dovrebbero concludersi nella settimana 2-6 dicembre per la direzione Bologna-Casalecchio (meteo e imprevisti permettendo). Gli interventi consistono nel consolidamento delle travi del ponte e nella posa di nuovi giunti strutturali, 5 per ogni lato, che consentiranno di evitare infiltrazioni di acqua e di gestire i naturali micro-movimenti del ponte. Si tratta della seconda fase dei lavori di adeguamento e manutenzione del ponte dopo la prima fase svolta nell'estate 2018.

Viabilità alternativa consigliata

Per chi proviene dal casello autostradale di Casalecchio e dalla Tangenziale l'uscita consigliata per raggiungere Bologna o Casalecchio/Zola Predosa è la n. 2.

In generale, si consiglia di evitare di immettersi in quel tratto di asse attrezzato privilegiando la viabilità alternativa (a seconda della destinazione sono consigliabili: Casteldebole, viale Togliatti, via Emilia, via Rigosa...)