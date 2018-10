"Ponti di Pace": bus deviati per la manifestazione, numerose le linee interessate

Nel corso del pomeriggio e della serata di martedì 16 ottobre, per lo svolgimento della manifestazione “Ponti di Pace” in piazza Maggiore, le vie Rizzoli, Ugo Bassi, dell’Archiginnasio e via Indipendenza, nel tratto compreso tra le vie Rizzoli e via Augusto Righi, saranno chiuse al transito veicolare in diverse fasi.

Pertanto, i bus delle linee 11, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 86, A e C effettueranno le deviazioni di percorso riportate in allegato, effettuando tutte le fermate urbane lungo il percorso provvisorio (in alcuni casi le fermate sono indicate nel dettaglio di linea).

Ecco tutte le deviazioni dei bus previste il 16 ottobre

