Lavori via XXI aprile, sospeso telecontrollo delle preferenziali su via Andrea Costa e Saragozza

Sono in corso dalla mattinata di ieri i lavori di scavo a cura di Hera necessari a riparare un tratto della rete fognaria in via Zannoni all'intersezione con via XXI Aprile 1945, pertanto è stato necessario chiudere al transito veicolare via XXI Aprile 1945 in entrambi i sensi di marcia da via Turati a via Melloni.

Per agevolare la viabilità - fanno sapere da palazzo D'Accursio - "il Comune di Bologna ha emanato un'ordinanza che sospende dalle 10 del 4 novembre fino alla fine dei lavori il telecontrollo delle corsie riservate di via Saragozza (tra via De Coubertin e viale Aldini in direzione centro città) e di via Andrea Costa (tra viale Vicini e la rotonda Bernardini in direzione periferia)".

Si stima che la fine dei lavori avvenga nella serata di venerdì 8 novembre, salvo maltempo.

Via XXI Aprile chiusa: modifiche percorsi bus

Essendo dunque via XXI Aprile chiusa al transito veicolare fino a nuova disposizione, i bus delle linee interessate, la 38 e la 39, dovranno effettuare una deviazione di percorso:

LINEA 38

Direzione Ospedale Maggiore: … via Audinot - via A. Costa - via Montefiorino …

Fermate soppresse: Roncati (7201), Piazza Volta (7203), Turati (7205), XXI Aprile Zannoni (7209), XXI Aprile Martini (7211), Irma Bandiera (7213).

Fermate provvisorie: San Paolo Ravone (7103), Crocetta (7105), Martini (7109).

Direzione Fiera District: regolare

LINEA 39

Direzione Fiera District: … via I. Bandiera - via Curiel - via de Coubertin - via Saragozza …

Fermate soppresse: XXI Aprile Martini (7212), XXI Aprile Zannoni (7210), Turati (7206), Piazza Volta (7204), Guidotti (7302)

Fermate provvisorie: Meloncello (7014), Villa Spada (7012), Villa Benni (7010), Orsoni (7006), San Giuseppe (7004).

Direzione Ospedale Maggiore: regolare