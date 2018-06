Temporale, traffico in tilt: completamente allagato il sottopasso vicino all'Aeroporto

A causa di un violento temporale abbattutosi stanotte su Bologna e provincia, numerosi i disagi. In particolare, nei pressi dell’aeroporto Marconi, in via del Triunvirato, un sottopasso è completamente allagato.

In questo momento il traffico è in tilt, e pesanti sono i disagi registrati alla viabilità da qualche ora.

Sul posto stanno lavorando i caschi rossi.

Sono stati circa una novantina gli interventi che per tutta la notte hanno tenuto impegnati i Vigili del fuoco di Bologna, in concomitanza con l'eccezionale temporale che si è scatenato sul territorio metropoltiano.