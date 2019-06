Grande caldo e fuga verso il mare: traffico in autostrada su A1 e A14

Un venerdì di giugno torrido, a conclusione di una settimana dalle temperature altissime: era prevedibile una "fuga" verso il mare e, in particolare, verso la nostra Riviera. Messa in preventivo un po' di coda, ecco come si presenta la situazione sulle autostrade che passano da Bologna e in particolare la A1 e la A14.

Ecco le situazioni più critiche con aggiornamento alle 18.20 di oggi:

A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 38.2 - direzione: Taranto)

Code a tratti tra Bologna Fiera e Castel San Pietro per traffico intenso

Code a tratti A1 DIRETTISSIMA (Km 31 - direzione: Firenze)

Code a tratti tra Bivio A1-Variante e Aglio KM 255 per traffico intenso

Coda A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 13 - direzione: Taranto)

Coda tra Bivio A14/A1 Milano-Napoli e Bivio A14/A13 Bologna-Padova per traffico intenso

Code a tratti A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 8 - direzione: Autostrada milano-napoli)

Code a tratti tra Bologna Fiera e Bologna Borgo Panigale per traffico intenso

(28 giugno 2019 ore 16:45)