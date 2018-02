Traffico al casello A14: riaperta la complanare di San Lazzaro

Nella tarda mattinata di oggi è nuovamente tornata accessibile la Nsa 313 'Complanare di San Lazzaro di Savena. L'arteria era stata chiusa questa mattina in seguito a un consistwente incolonnamento dei mezzi pesanti, costretti a uscire per via dei limiti alla circolazione imposti dalla Prefettura di Bologna, per non gravare sulla dorsale adriatica, spazzata nelle scorse ore da nevicate eccezionali.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità e sono in corso le attività di coordinamento da parte di Polizia Stradale e Carabinieri per lo stoccaggio e il filtraggio dei mezzi pesanti.

DIVIETO CIRCOLAZIONE MEZZI PESANTI IN VIGORE. Nei giorni scorsi il Prefetto di Bologna aveva disposto in via precauzionale il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sull’intero sistema viario della Provincia di Bologna (autostrade, strade statali e provinciali) dalle ore 22.00 di domenica 25 febbraio 2018 fino a cessata esigenza e comunque salvo rivalutazione sulla base del costante monitoraggio in relazione all’evolversi del fenomeno. Il divieto è stato revocato oggi, "alla luce del previsto miglioramento delle condizioni meteorologiche in regione".