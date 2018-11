C'è la fiera in città: traffico e code alle uscite autostradali, Tangenziale a passo d'uomo

Dall'uscita di Casalecchio, al raccordo per Borgo Panigale, all'innesto con l'A13, fino all'uscita per la Fiera. In autostrada, ma sopattutto in Tangenziale stamane il traffico è quasi bloccato, con code e file di auto e camion che procedono a passo d'uomo. Stesso discorso per chi procede da San Lazzaro in direzione di Borgo. Congestionato il tratto vicino alle uscite per la Fiera, nei cui locali è in corso l'esposizione delle macchine agricole Eima.