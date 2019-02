Si sta svolgendo per le vie del centro ONE BILLION RISING, la manifestazione che denuncia ogni forma di abuso su donne e bambine. Dalla Scalinata del Pincio (Piazza XX Settembre) dove si tiene un flash mob sulle note di Break the chain, seguirà un corteo danzante che arriverà in Piazza del Nettuno con qualche ripercussione sul traffico.