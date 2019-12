Incendio in via Santo Stefano: strade chiuse e bus deviati

E' stata chiusa via Santo Stefano per le operazioni di spegnimento di un grosso incendio che si è sviluppato questa mattina al civico 38 che purtroppo ha fatto anche una vittima. Sul posto la Polizia Locale sta gestendo il traffico interrotto anche in via Rialto.

Deviate anche le linee bus 11, 13, 90 e 96. Alcuni mezzi sono ancora bloccati per la chiusura delle vie laterali.