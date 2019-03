Disabili, al via le domande di contributo per vacanze e trasporti

Fino al 16 aprile, sarà possibile presentare domanda di contributo per soggiorni di sollievo, estivi e non, per persone con disabilità, sia in maniera organizzata che autogestita.

Possono presentare domanda le persone disabili adulte, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, in carico al servizio USSI disabili adulti della Azienda USL Bologna, o minori con età compresa tra i 14 e i 17 anni in carico al servizio di Neuropsichiatria dell'Azienda USL Bologna. Il contributo concesso varierà in funzione dell'ISEE. Le domande devono essere presentate su apposito modulo e accompagnate dalla documentazione richiesta (certificato invalidità o legge 104; ISEE autocertificato). Vacanze disabili: domanda

Dal 15 marzo al 30 aprile è inoltre possibile presentare domanda per richiedere un contributo per le spese di trasporto casa-lavoro per coloro che non possono utilizzare i mezzi di trasporto pubblici.

I beneficiari sono: le persone con disabilità che sono state occupate nel corso del 2018 nell’ambito della L. 68/99 o della L. 482/68 e quelle con disabilità acquisita durante il rapporto di lavoro.

