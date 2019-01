Elezioni Parlamento Europeo, si vota il 26 maggio: quello che c'è da sapere

Il 26 maggio 2019, i cittadini dell’Unione Europea si recheranno per la nona volta alle urne per eleggere i loro rappresentanti. L'Italia eleggerà 76 deputati.

Chi vota

Tutti i cittadini aventi diritto al voto di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea (circa 400 milioni di persone).

Residenti nel Comune di Bologna

I residenti nel Comune di Bologna possono esercitare il diritto di voto a Bologna, presentando domanda entro il 25 febbraio 2019. Le domande presentate dopo il termine non saranno accolte.

La domanda, accompagnata da fotocopia del documento d’identità, può essere consegnata personalmente, presso l’Ufficio Elettorale in via Don Giovanni Minzoni 10/2 - da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13, martedì e giovedi dalle 15 alle 16.30, tramite e-mail all’indirizzo: ufficioelettorale@comune.bologna.it, tramite posta certificata all’indirizzo: ufficioelettorale@pec.comune.bologna.it, per posta raccomandata all’indirizzo: Ufficio Elettorale - via Don Giovanni Minzoni 10/2 - 40121 Bologna.

I cittadini dell’Unione Europea già iscritti nelle liste elettorali del Comune di Bologna, in occasione delle precedenti elezioni europee, non dovranno presentare una nuova istanza. I moduli di domanda sono scaricabili su www.comune.bologna.it.

Quando si vota

Le urne saranno aperte domenica 26 maggio 2019, dalle ore 7 alle ore 23. Ai fini delle votazioni, l'Italia viene divisa in cinque circoscrizioni elettorali: Nord-occidentale (circ. I), nord-orientale (circ. II), centrale (circ. III), meridionale (circ. IV), insulare (circ. V). Lo scrutinio inizierà per tutti in maniera contemporanea a partire dalle ore 23.00 di domenica 26 maggio.