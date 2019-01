Immigrazione, cambia la burocrazia per permessi e documenti

Dal prossimo 4 febbraio cambia il modo per le pratiche sui permessi di soggiorno. Niente più ufficio postale, per le richieste relative al permesso cartaceo bisognerà rivolgersi direttamente all'ufficio immigrazione.

Tutte le pratiche come certificati di minore età, familiare di cittadino italiano, cure mediche, carta UE per familiare di comunitario, ricongiungimento di fatto, nonché per le prenotazioni di tutti i servizi disponibili presso l’Ufficio Asili come l'avvio della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascio/rinnovi del permesso per richiesta asilo, titoli/documenti di viaggio, aranno rilasciati dall'ufficio immigrazione.

Per accedere all'ufficio inoltre bisognerà prenotarsi qui (link attivo dal 4 febbraio, ndr). Gli appuntamenti potranno essere prenotati dagli utenti comodamente da internet, collegandosi al sito . Il sito riporterà anche le indicazioni relative alla documentazione da produrre per il rilascio del titolo richiesto.

Sempre a partire dal 4 febbraio, le attuali modalità di prenotazione, ossia le aperture pomeridiane dello Sportello ed il call center dell’Ufficio Asili, verranno dismesse e non saranno più usufruibili.