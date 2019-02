Arredo urbano, a Imola al via il progetto 'Adotta una fioriera'

Sono 25 quelle interessate dall’iniziativa. Nasce il progetto “Adotta una fioriera” volto alla cura, alla tutela, alla gestione ed alla manutenzione ordinaria delle fioriere nel Centro Storico di Imola

Si tratta di un progetto sperimentale, attivato da Area Blu su indicazione dell’Amministrazione comunale, dopo il successo della gestione da parte di privati della manutenzione di alcune rotatorie presenti in città.

In totale sono 25 le fioriere che possono essere ‘adottate’, per un primo periodo di 3 anni: si trovano in via F.lli Bandiera, via Nino Bixio, piazza Matteotti, via Emilia Levante e Piazza dei Servi.

L’avviso pubblico per presentare le domande è pubblicato da oggi nel sito www.areablu.com, l'ene che si occupa di attività strumentali e funzionali agli enti soci nell’ambito della gestione, riqualificazione, progettazione e realizzazione di opere pubbliche, edifici e immobili, infrastrutture e aree pubbliche, dei servizi connessi alla gestione della mobilità, delle linee viarie, della sicurezza stradale e della sosta.

Come fare

Possono presentare domanda di partecipazione le associazioni, le imprese e i privati cittadini. Ciascuno concorrente può candidarsi per una o più fioriere. Una volta accolta la domanda, verrà sottoscritto un accordo di collaborazione per la manutenzione delle fioriere con la facoltà di collocare sulla fioriera affidata un cartello

informativo recante il nome/logo di chi ne curerà la manutenzione.

Il cartello, in acciaio “corten”, è di formato A3 e prevede l’inserimento del logo all’interno della frase “La Città di Imola ringrazia …(nome della ditta)… per l’adozione di questa fioriera”. Chi avrà adottato la fioriera non avrà altri costi, se non quelli connessi alla manutenzione della stessa: non verrà infatti applicata la tassa sulla pubblicità per l’esposizione del proprio logo. Quello che risparmierà nella manutenzione delle fioriere, l’Amministrazione comunale lo reinvestirà per finanziare attività e iniziative in centro storico.

L'offerta

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione richiesta devono pervenire entro le ore 12 di mercoledì 27 marzo prossimo al seguente indirizzo: AreaBlu s.p.a. (via Lambertini, 6 - Int. 21, 3° Piano – 40026 Imola - BO); farà fede il timbro di arrivo apposto da Area Blu. E’ consentita la consegna a mano nella sede di Area Blu, nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 17,00; il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Le buste verranno aperte giovedì 28 marzo nella sede di AreaBlu s.p.a. , a Imola, in via Lambertini n. 6.