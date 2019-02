A1, Sasso Marconi: lavori alla galleria 'Monte Mario'

Lunedì 4 marzo via ai lavori pianificati da Autostrade per l'Italia sull'A1 Milano-Napoli nella galleria "Monte Mario" situata nel tratto di A1 compreso tra l'allacciamento con la A14 e Sasso Marconi (dal km 206+600 al km 208+800).

Si tratta di un intervento sul fondo stradale lungo i 2,2 km. "I tecnici di Autostrade hanno elaborato una soluzione innovativa che prevede l’agganciamento di un solettone armato – che sarà realizzato nelle prossime settimane sotto il piano viabile della carreggiata – a un reticolo di micropali già installato" fa sapere l'a società.

E' prevista una riorganizzazione dei flussi di traffico:

dalle 6 alle 22, il traffico scorrerà sulle prime due corsie di marcia in carreggiata sud (direzione Firenze), mentre il traffico della carreggiata nord (verso Bologna) verrà veicolato su una corsia nella canna nord e su un'altra corsia, in deviazione, all'interno della canna sud. Per i mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate sarà attivato il divieto di sorpasso per i veicoli diretti a sud (direzione Firenze) e l’obbligo di percorrenza della canna nord, per chi viaggia verso Bologna.

dalle 22 alle 6 la canna nord verrà chiusa e tutto il traffico transiterà all'interno della canna sud: i veicoli diretti verso sud percorreranno la regolare corsia di marcia, mentre quelli diretti verso nord transiteranno sulla corsia di sorpasso. La corsia centrale verrà mantenuta libera.

Fino alla conclusione dei lavori, programmata per il 17 aprile prima delle festività pasquali, la Direzione di Tronco di Bologna ha previsto in loco la presenza costante di propri operatori, con personale dedicato per facilitare la viabilità, soprattutto negli orari in cui la circolazione è più intensa.