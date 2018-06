Lavori e manutenzione: strade chiuse e traffico deviato, la mappa

Ecco i lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 4 giugno. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in corso

Prosegue il cantiere Italferr in via Paolo Bovi Campeggi, che interesserà tutto il tratto di fronte al civico 15 fino al passo carraio di RFI, per la demolizione di alcuni fabbricati, del muro di recinzione che delimita di lato la via e la realizzazione di nuovo passo carraio e di una rotonda. Il termine dei lavori è previsto per il 27 giugno e per tutta la durata sarà in vigore il divieto di sosta sul tratto di strada coinvolto.