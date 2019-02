Lavori a San Giovanni in Persiceto: chiusa via Cento

Tra le ore 22 e le ore 6.00 (tra giovedì 14 e venerdì 15 febbraio), il tratto di via Cento compreso tra circonvallazione Dante e via Fanin sarà chiusa per i lavori di messa in sicurezza del sottopasso ferroviario.

I residenti nelle strade interne al divieto potranno entrare e uscire da uno dei due lati (da Circonvallazione Dante o da nord).

Sul luogo verrà posizionata apposita segnaletica e all’intersezione tra via Cento e via Fanin la viabilità sarà regolata da movieri.