Lavori in corso: strade chiuse, deviazioni, divieti di sosta

Rimozione cassonetti per i rifiuti dai viali di circonvallazione

Da martedì 22 ottobre Hera inizierà la rimozione dei 35 cassonetti per la raccolta dei rifiuti collocati all'interno di nicchie create lungo i marciapiedi sui viali di circonvallazione, sia interni che esterni. Sarà posizionata contestualmente la segnaletica provvisoria per la messa in sicurezza dei marciapiedi: la chiusura delle nicchie verrà effettuata dal Comune nei prossimi mesi. La rimozione dei cassonetti rientra nel progetto Carta Smeraldo che dal 28 ottobre riporterà nel centro storico i cassonetti per la raccolta indifferenziata.

Lavori in corso

Via Zaccherini Alvisi al civico 2, vicino all'incrocio con via Massarenti, è interessata fino al 31 dicembre da un cantiere edile di ristrutturazione di un edificio, con restringimento della carreggiata e divieto di sosta sul lato opposto della strada per mantenere il doppio senso di marcia.



Via la Bastia è chiusa al transito veicolare per la proroga dei lavori di costruzione della nuova variante della Strada Provinciale 65.



Via Azzo Gardino è chiusa al transito veicolare all'intersezione con via Castellaccio per i lavori di riqualificazione di Largo Caduti del lavoro, fino al 31 ottobre.



Via delle Tovaglie, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, dalle 10 alle 16, resta il divieto di transito veicolare per attività del cantiere edile della Ex Maternità, fino al 12 dicembre.



Via Bovi Campeggi, all'intersezione con viale Pietramellara restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per senso di marcia per la realizzazione di viabilità provvisoria propedeutica a lavori di creazione di una nuova rotatoria. Termine previsto 31 dicembre.



Via del Chiù, il percorso ciclopedonale che si trova tra via Burgatti e via Malvasia sarà interessato da lavori di ripristino delle opere di contenimento del torrente Ravone fino al 31 dicembre. Sarà chiuso al transito di pedoni e biciclette durante i soli orari di lavoro, dal lunedì al venerdì tra le ore 7 e le ore 18 e il sabato tra le ore 7 e le ore 12. Sarà aperto al transito la domenica e i festivi.



Via degli Albari è chiusa all'incrocio con via Altabella a seguito di un pronto intervento per lavori di messa in sicurezza del fabbricato che dovrebbero concludersi entro il 15 novembre.



Viale Lungosavena, nelle gallerie Garagnani e Falchi lavori di messa in sicurezza del rivestimento delle testate delle gallerie, fino al 31 ottobre, con chiusura di una semicarreggiata.



Via Arnaud è chiusa all'incrocio con via Ferrarese per lavori alla condotta del gas fino al 25 ottobre.



Piazza delle Medaglie d'Oro, lavori di rifacimento dell’attraversamento pedonale centrale in cubetti di porfido e delle parti ammalorate della pavimentazione carrabile, fino a venerdì 22 novembre. Sia i taxi che i bus di linea potranno accedere alla piazza per le operazioni di carico e scarico dei passeggeri ad eccezione delle linee bus 25 e 62, le cui fermate verranno spostate su viale Pietramellara per tutta la durata dei lavori.



Via della Salute sarà chiusa dal 15 ottobre al 29 novembre all'incrocio con via Sant'Agnese, all'altezza con l'ingresso dell'area spedizionieri in aeroporto, per lavori di realizzazione di un nuovo tratto fognario. Le deviazioni e i percorsi alternativi saranno indicati dalla segnaletica temporanea presente sul posto.



Via Stalingrado, per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi, nel tratto tra via Casoni e via Parri avrà restringimenti di carreggiata fino al 18 ottobre.

Lavori in fase di attivazione

Via Altabella sarà parte del set cinematografico del film Diabolik. Le riprese comporteranno la chiusura della via, dalle 8 di giovedì 24 ottobre alle 13 di venerdì 25 ottobre. Chiusa anche via Sant'Alo, con accesso a senso unico alternato regolato da movieri.



Via Irnerio, sarà oggetto di restringimenti della carreggiata e della chiusura del corsello retrostante la banchina di fermata in prossimità di Piazza di Porta San Donato, per lavori di scavo Heratech di realizzazione dei nuovi allacciamenti acqua e gas, dal 21 al 24 ottobre.



Via Volturno sarà chiusa all'incrocio con via Galliera lunedì 21 ottobre, a partire dalle 9, per lavori edili di manutenzione del coperto al civico 2 mediante piattaforma aerea.



Via Riva di Reno, per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi, altezza del civico 37, avrà restringimenti di carreggiata lunedì 21 ottobre.



Via Orioli sarà chiusa, per il rifacimento della pavimentazione stradale sull'intera via, dal 21 al 25 ottobre.



Via Tambroni, per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi, avrà restringimenti di carreggiata a tratti tra via Guidicini e via Mezzofanti, dal 22 ottobre all'8 novembre.



Via Romagnoli, per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi, avrà restringimenti di carreggiata nel tratto tra via Paganini e via Malvolta, dal 22 ottobre al 22 novembre.



Via Valeriani, per l'esecuzione di rappezzi sull'intera via, avrà restringimenti di carreggiata con chiusura in alcuni momenti del tratto tra via XXI Aprile e via Andrea Costa, il 23 e 24 ottobre.



Via Mezzofanti, per l'esecuzione di rappezzi sulla via, avrà restringimenti di carreggiata e senso unico di circolazione dal 24 al 26 ottobre.



Via delle Lame sarà chiusa tra via Marconi e via Riva di Reno, per il rifacimento della pavimentazione stradale, sabato 26 ottobre.



Via De Rolandis sarà chiusa per la ripavimentazione della strada, dal 21 al 23 ottobre.



Piazza di Porta San Donato, per la ripavimentazione all'incrocio con via Zamboni, avrà restringimenti di carreggiata dal 21 al 23 ottobre.



Piazza di Porta Castiglione sarà interessata da lavori di riasfaltatura dei marciapiedi, dal 21 al 25 ottobre.



Via Collegio di Spagna sarà chiusa dalle 9 alle 17, il 22 e 23 ottobre, per l'esecuzione di sigillature della pavimentazione in cubetti di porfido nel tratto tra via Belfiore e via Urbana.