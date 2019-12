Lavori in corso: strade chiuse, deviazioni, divieti di sosta

In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in corso



Via Zaccherini Alvisi al civico 2, vicino all'incrocio con via Massarenti, è interessata fino al 31 dicembre da un cantiere edile di ristrutturazione di un edificio, con restringimento della carreggiata e divieto di sosta sul lato opposto della strada per mantenere il doppio senso di marcia.



Via la Bastia è chiusa al transito veicolare per la proroga dei lavori di costruzione della nuova variante della Strada Provinciale 65 fino al 31 dicembre.



Via delle Tovaglie, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, dalle 10 alle 16, resta il divieto di transito veicolare per attività del cantiere edile della Ex Maternità, fino al 12 dicembre.



Via Bovi Campeggi, all'intersezione con viale Pietramellara restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per senso di marcia per lavori di creazione di una nuova rotatoria. Termine previsto 31 dicembre.



Via del Chiù, il percorso ciclopedonale che si trova tra via Burgatti e via Malvasia sarà interessato da lavori di ripristino delle opere di contenimento del torrente Ravone fino al 31 dicembre. Sarà chiuso al transito di pedoni e biciclette durante i soli orari di lavoro, dal lunedì al venerdì tra le ore 7 e le ore 18 e il sabato tra le ore 7 e le ore 12. Sarà aperto al transito la domenica e i festivi.



Via degli Albari è chiusa all'incrocio con via Altabella a seguito di un pronto intervento per lavori di messa in sicurezza del fabbricato che dovrebbero concludersi entro il 31 dicembre.



Via della Salute sarà chiusa fino al 17 dicembre all'incrocio con via Sant'Agnese, all'altezza con l'ingresso dell'area spedizionieri in aeroporto, per lavori di realizzazione di un nuovo tratto fognario. Le deviazioni e i percorsi alternativi saranno indicati dalla segnaletica temporanea presente sul posto.



Via Stazione Roveri, modifiche della viabilità per la realizzazione delle opere di accessibilità alla fermata del SFM Stazione Roveri e di un deposito per il parcheggio delle biciclette. Previsti restringimenti della carreggiata ed eventuale istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o a vista, in base alle fasi di lavoro, che potranno interessare anche via della Centralinista e via della Libera professione. Termine lavori previsto 3 aprile 2020.



Via di San Luca, dall'arco del Meloncello alla Basilica di San Luca, avrà restringimenti di carreggiata e eventuale senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere o movieri, in caso di rilevata necessità, per i lavori di ripristino strutturale del Portico Monumentale di San Luca, fino al 20 dicembre 2020.



Via della Ghisiliera all'incrocio con via del Chiù, sarà chiusa per lavori Hera fino al 20 dicembre.



Via Martucci, per il rifacimento della pavimentazione stradale sarà chiusa fino al 13 dicembre.



Via Indipendenza è interessata da interventi localizzati di ripristino dei masselli e dei cubetti in porfido, con restringimenti di carreggiata fino al 13 dicembre.



Lavori in fase di attivazione



Via Belmeloro sarà chiusa al traffico tra il civico 2 e il 6 per lo smontaggio di un ponteggio edile dall'11 al 13 dicembre.



Via Don Sturzo, per il rifacimento di marciapiedi a tratti, avrà restringimenti di carreggiata dall'11 al 13 dicembre.



Via Alamandini e le vie Bagni di Mario e Valverde saranno interessate, nell'ordine, a partire dal 9 fino al 13 dicembre, da lavori di pulizia delle caditoie e delle griglie per la raccolta delle acque meteoriche, con divieto di transito veicolare eccetto residenti e afferenti alle proprietà private.