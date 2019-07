Strade chiuse, deviazioni, divieti di sosta: lavori in città

Proseguono i lavori per la nuova rotonda all'incrocio delle vie Zanardi, Bovi Campeggi e Tanari, con termine previsto per l'8 agosto.



Via Zaccherini Alvisi al civico 2, vicino all'incrocio con via Massarenti, è interessata fino al 31 dicembre da un cantiere edile di ristrutturazione di un edificio, con restringimento della carreggiata e divieto di sosta sul lato opposto della strada per mantenere il doppio senso di marcia.



Via la Bastia è chiusa al transito veicolare fino al 30 settembre per lavori di costruzione della nuova variante della Strada Provinciale 65.



Via San Vittore, all'altezza del civico 130 di via San Mamolo, è interessata da lavori di consolidamento e ripristino del muro di sostegno in corrispondenza del primo tornante, con istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere dal civico 1 al civico 3/2, con termine previsto 31 dicembre.



Via Gandino sarà chiusa in corrispondenza del civico 15, fino al 9 agosto. La chiusura si rende necessaria per i lavori di ripristino del tombinamento del Canale Savena che attraversa la via in quel punto. L'intervento richiede lo scavo completo della carreggiata stradale per rifare il solaio di copertura del canale, che risale alla metà del secolo scorso.



Via di Saliceto sarà chiusa al traffico tra via Primaticcio e il civico 72, in corrispondenza del ponte ferroviario, fino al 10 agosto per la realizzazione di nuovo marciapiede.



Via Sandro Pertini, per lavori di riallineamento dei new jersey in cemento dello spartitraffico, sarà interessata da restringimenti di carreggiata fino al 2 agosto.



Via Azzo Gardino sarà chiusa al transito veicolare all'intersezione con via Castellaccio per i lavori di riqualificazione di Largo Caduti del lavoro, fino al 27 settembre.



Via del Timavo, via Tolmino, via Montefiorino saranno interessate da lavori di manutenzione straordinaria per lavori alla condotta del gas fino al 2 agosto.



Via delle Tovaglie, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, dalle 9 alle 17, divieto di transito veicolare per cantiere edile Ex Maternità, dal 23 luglio al 12 settembre.



Via Solferino è chiusa all'incrocio con via de' Ruini e via Miramonte per lavori di pronto intervento Inrete sulla condotta del gas, fino all'8 agosto.



Lavori in fase di attivazione

In piazza Malpighi, per lavori di smontaggio di una gru edile al civico 19, sarà chiusa la corsia in direzione via Sant'Isaia sabato 27 e domenica 28 luglio dalle 7 alle 18.30. I veicoli che transitano verso via Sant'Isaia avranno l'obbligo di svolta a destra su piazza San Francesco.



Via Alamandini sarà chiusa all'altezza del civico 7, per lavori di realizzazione di un nuovo allaccio di acqua e gas dal 30 luglio al 1 agosto, dalle 8,30 alle 17,30.



Via Siepelunga, nel tratto tra il civico 46 ed il civico 50, sarà a senso unico alternato regolato da movieri e semaforo dal 29 luglio al 5 agosto, per lavori di asfaltatura. Il 31 luglio e il 1° agosto sarà necessario chiudere la strada dalle 8 alle 18.



Via Don Minzoni sarà interessata da lavori di riasfaltatura di vari tratti, con restringimenti di carreggiata dal 29 luglio al 7 agosto. I lavori saranno sospesi il 2 agosto.



Via Cesare Pavese sarà chiusa nel tratto compreso tra via Toscana e il civico 14, per lavori di riasfaltatura dal 29 luglio 2019 al 2 agosto.



Via Enrico Berlinguer sarà chiusa dal 29 al 31 luglio per lavori di riasfaltatura a tratti.



Via Michelino sarà a senso unico dal 29 al 31 luglio per il rifacimento della pavimentazione stradale tra il sottopasso di viale Europa e viale Europa, mentre sarà chiusa nel tratto tra via San Donato e via Ferravilla per lavori di riasfaltatura dal 30 luglio al 2 agosto.



Via Murri, per lavori di riasfaltatura a tratti, subirà restringimenti di carreggiata dal 30 luglio al 2 agosto.



Via degli Orti avrà restringimenti di carreggiata in direzione centro, l'1 e 2 agosto, per il rifacimento della pavimentazione stradale a tratti tra la rotonda Caduti italiani in missione di pace e via dei Lamponi.



Via Malaguti avrà restringimenti di carreggiatà il 1° agosto per la riasfaltatura della via a tratti.



Via Ferrarese, per lavori di riasfaltatura di vari tratti della via, subirà restringimenti di carreggiata il 2 agosto