Strade chiuse, deviazioni, divieti di sosta: lavori in città

Lavori in corso



Via Zaccherini Alvisi al civico 2, vicino all'incrocio con via Massarenti, è interessata fino al 31 dicembre da un cantiere edile di ristrutturazione di un edificio, con restringimento della carreggiata e divieto di sosta sul lato opposto della strada per mantenere il doppio senso di marcia.



Via la Bastia è chiusa al transito veicolare fino al 30 settembre per lavori di costruzione della nuova variante della Strada Provinciale 65.



Via San Vittore, all'altezza del civico 130 di via San Mamolo, è interessata da lavori di consolidamento e ripristino del muro di sostegno in corrispondenza del primo tornante, con istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere dal civico 1 al civico 3/2, con termine previsto 31 dicembre.



Via Azzo Gardino è chiusa al transito veicolare all'intersezione con via Castellaccio per i lavori di riqualificazione di Largo Caduti del lavoro, fino al 27 settembre.



Via delle Tovaglie, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, dalle 10 alle 16, resta il divieto di transito veicolare per attività del cantiere edile della Ex Maternità, fino al 12 dicembre.



Via Bovi Campeggi, all'intersezione con viale Pietramellara restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per senso di marcia per la realizzazione di viabilità provvisoria propedeutica a lavori di creazione di una nuova rotatoria. Termine previsto 31 dicembre 2019.



Ponte di viale Sandro Pertini (asse attrezzato sud-ovest): sarà allestito nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 settembre, per impattare meno sul traffico, il cantiere per interventi di adeguamento e manutenzione utili alla conservazione del ponte con restringimento di carreggiata da tre a una corsia di marcia, in entrambe le direzioni. I lavori dureranno fino al gennaio 2020. Gli interventi consistono nel consolidamento delle travi del ponte e nella posa di nuovi giunti strutturali, 5 per ogni lato, che consentiranno di evitare infiltrazioni di acqua e di gestire i naturali micro-movimenti del ponte.



Via del Chiù, il percorso ciclopedonale che si trova tra via Burgatti e via Malvasia sarà interessato da lavori di ripristino delle opere di contenimento del torrente Ravone fino al 31 dicembre. Sarà chiuso al transito di pedoni e biciclette durante i soli orari di lavoro, dal lunedì al venerdì tra le ore 7 e le ore 18 e il sabato tra le ore 7 e le ore 12. Sarà aperto al transito la domenica e i festivi.



Via degli Albari è chiusa all'incrocio con via Altabella a seguito di un pronto intervento per lavori di messa in sicurezza del fabbricato che dovrebbero concludersi entro il 15 novembre.



Viale Lungosavena, nelle gallerie Garagnani e Falchi lavori di messa in sicurezza del rivestimento delle testate delle gallerie, fino al 4 ottobre, con chiusura di una semicarreggiata.



Via Paradiso sarà chiusa dal 16 al 20 settembre per lavori di ripavimentazione della strada.



Via dello Spiraglio, per lavori di integrazione della raccolta acque meteoriche sull'intera via, avrà restringimenti di carreggiata fino al 27 settembre.

Lavori in fase di attivazione

Via Castiglione, tra il civico 146 e via Putti, lavori di rifacimento dei marciapiedi su entrambi i lati, dal 24 al 27 settembre 2019, con restringimenti di carreggiata.



Via Castiglione, all'incrocio di via Putti, sarà interessata da lavori di realizzazione di una rotatoria in asfalto stampato, con restringimenti di carreggiata dal 25 settembre.



Via Olmetola sarà chiusa tra via Felicina e il civico 42, per la riasfaltatura della strada dal 24 al 26 settembre.