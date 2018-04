Lavori stradali e cantieri, le chiusure e le deviazioni della prossima settimana

Ecco i lavori stradali in corso e in programma dalla prossima settimana a Bologna, dal 16 aprile. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.



Lavori in corso

Fino al 20 aprile continuano gli scavi in Largo Bartolo Nigrisoli per le indagini preliminari alla realizzazione del parcheggio interrato di fronte all'Ospedale Maggiore.

Prosegue il cantiere di Italferr in via Paolo Bovi Campeggi, che interesserà tutto il tratto di fronte al civico 15 fino al passo carraio di Rfi, per la demolizione di alcuni fabbricati, del muro di recinzione che delimita di lato la via e la realizzazione di nuovo passo carraio e di una rotonda. Il termine dei lavori è previsto per il 27 giugno e per tutta la durata sarà in vigore il divieto di sosta sul tratto di strada coinvolto.

In via Casteldebole, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Felicina e via Brodolini (nel comune di Zola Predosa), e nel tratto compreso tra il civico 31 e lo scolo Rio Canalazzo dopo l’incrocio con via Dozza (sempre nel comune di Zola), è in corso fino al 20 aprile lo scavo per la posa della nuova condotta idrica ed è istituito il senso unico di circolazione con transito alternato fino all’11 maggio.

In via Irnerio, proroga al 31 maggio della chiusura del corsello posto tra la banchina di fermata in prossimità di Piazza di Porta San Donato e il portico del civico 57 per il cantiere in corso al civico 53, che sta effettuando i lavori di demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato.

In via Enrico Mattei, in prossimità del civico 7, fino al 18 aprile saranno effettuati lavori di posa di infrastrutture per telecomunicazioni con restringimento della carreggiata.

In via Ugo Bassi, piccoli interventi alla pavimentazione stradale per la realizzazione di giunti di contrazione, compor teranno il restringimento della carreggiata stradale all'intersezione con via Venezian, dal 9 aprile al 27 aprile. Analogo intervento riguarderà via Rizzoli all'intersezione con via Fossalta dal 12 aprile al 3 maggio.



Lavori in fase di attivazione

Via Caldarese sarà chiusa dal 17 al 19 aprile perché saranno in corso i lavori per realizzare il nuovo allacciamento alla rete idrica al civico 5.

Via degli Albari sarà chiusa dal 17 al 20 aprile dalle 8 alle 18 all'intersezione con via Altabella e sul tratto di strada dal civico 5 al civico 9, per l’apertura delle botole e l’inserimento dei cavi Telecomitalia. Autorizzata la chiusura anche nei giorni 18 e 19 aprile presso il civico 6 per lavori edili.

In via Santo Stefano sono previsti restringimenti della carreggiata stradale con senso unico alternato per lavori E-Distribuzione dal 21 al 27 aprile.

Via Pompeo Scipione Dolfi sarà chiusa presso l'intersezione con piazza VII Novembre 1945 per lavori tramite piattaforma aerea il 17 aprile dalle 8 alle 14.

In via Pietralata divieto di transito veicolare nel tratto tra via S. Isaia e via del Pratello e chiusura presso l'intersezione con via del Pratello per lavori relativi a un trasloco i giorni 19 e 21 aprile dalle 9 alle 12.

Via Coltellini sarà chiusa presso l'intersezione con via San Felice per lavori Telecomitalia dal 16 al 18 aprile dalle 9 alle 16:30.

La rotonda Tommasina Guidi sarà chiusa per lavori relativi al People Mover (prova di carico su travi) dalle 22 del 18 aprile alle 4 del 19 aprile. Le stesse prove di carico su travi sono in programma in via Francesco Zanardi, nel tratto da via Bovi Campeggi a via Dè Carracci, che sarà chiuso la notte successiva, dalle 23 del 19 aprile alle 2 del 20 aprile.

In via Matteotti dalle 21 del 20 aprile alle 7 del giorno successivo, sono in programma lavori di sigillatura dei cubetti di porfido del ponte di Galliera che comporteranno il restringimento della carreggiata.



Nuovi marciapiedi e rappezzi stradali

Marciapiedi nuovi sull’intera via Triachini (lavori dal 16 al 20 aprile con restringimenti di carreggiata), via Campagnoli (intera via, lavori dal 16 al 27 aprile) e via Tega (intera via, lavori dal 19 al 27 aprile con restringimenti di carreggiata). In via Saragat sarà ripristinato un tratto di marciapiede all’intersezione con la rotonda Romagnoli, lavori dal 17 al 19 aprile con restringimento di carreggiata.

In via Nosadella saranno eseguiti rappezzi stradali tra via del Fossato e via Saragozza. I lavori inizieranno e termineranno il 16 aprile.



Infine in viale XII Giugno prosegue fino al 4 maggio il ripristino della pavimentazione in ciottoli sulle piazzole di area sosta lungo tutta la via