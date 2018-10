Imola: commemorazione defunti, modifiche alla circolazione

In occasione della Commemorazione dei Defunti, l'ufficio cimiteri presso Cimitero del Piratello di Imola (via Emilia ponente, 24), effettuerà alcune aperture straordinarie.

Pertanto l’ufficio sarà aperto domenica 28 ottobre: orario continuato 8.30-16.30; da lunedì 29 a mercoledì 31

ottobre: 8.30-12.30/14.00-16.30; giovedì 1 e venerdì 2 novembre orario continuato dalle 8.30 alle 16.30; sabato 3 novembre 8.30-12.30/14.00-16.30

Il cimitero del Piratello e gli altri posti nel territorio del Comune di Imola effettueranno i seguenti orari di apertura: tutti i giorni dalle 7 alle 18,30 (orario invernale, in vigore da domenica 28 ottobre al 31 marzo 2019).

Circolazione stradale

La polizia Municipale ha disciplinato in modo specifico la circolazione stradale in alcune strade ed aree direttamente interessate dall’afflusso straordinario di veicoli e persone nei cimiteri comunali.

Queste disposizioni valgono fino a venerdì 2 novembre (iniziate il 22 ottobre scorso).

Fino al 2 novembre, dalle ore 7.00 alle ore 18.30 Via Chiesa di San Prospero:

1) L’istituzione del senso unico alternato di circolazione da via Condotto a via Lughese, secondo il senso di marcia da Est verso Ovest, da istituirsi a discrezione della Polizia Municipale.

2) L’istituzione del divieto di fermata / sosta con rimozione veicoli su entrambi i lati anche banchina, nel tratto da via Condotto fino a via Mura.

3) L’istituzione del divieto di fermata / sosta con rimozione veicoli con esclusione dei veicoli a servizio delle persone invalide,nel piazzale antistante il cimitero su n. 1 stallo lato ovest, rispetto all’esistente stallo adibito alla sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide che espongono regolare contrassegno.

Via Ladello:

1) L’istituzione del divieto di fermata / sosta con rimozione veicoli sul lato Ovest, anche in banchina da mt. 100 a monte a mt. 100 a valle del cimitero.

2) L’istituzione del divieto di fermata / sosta con rimozione veicoli per metri lineari 15, con esclusione dei veicoli a servizio delle persone invalide che espongono regolare contrassegno.

Via Pediano:

1) L’istituzione del divieto di fermata / sosta con rimozione veicoli nel piazzale antistante il Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni. Cimitero su n. 2 stalli lato sud, in prossimità del muro di entrata cimitero, con esclusione dei

veicoli a servizio delle persone invalide che espongono regolare contrassegno.

Via Linaro:

1) L’istituzione del divieto di fermata / sosta con rimozione veicoli sul lato sud da via Punta al civico n. 5 e sul lato nord da via Montanara fino al piazzale antistante la chiesa di Linaro.

Via Emilia Ponente:

1) L’istituzione del divieto di fermata / sosta con rimozione veicoli.

a) Lato Nord, anche in banchina, da mt. 3 prima del civico n. 19/A a via Piratello.

b) Da fronte civico n. 38 fino a mt. 100 oltre l’intersezione con la via Montecatone.

c) Lato Sud, anche in banchina da via Montecatone fino a mt. 50 oltre il parcheggio.

d) Lato Ovest del parcheggio denominato via ex Montecatone, su n. 3 stalli auto con esclusione dei veicoli di Polizia.

e) Su entrambi i lati di via ex Montecatone lungo la rotatoria del parcheggio riservato agli autobus di linea.

f) Su via ex Montecatone lato Est, a sinistra secondo la direzione di marcia.

La collocazione del segnale di parcheggio prevista alla Fig. II 76 art. 120 D.P.R. 495/92 su tutte le aree di sosta organizzate site nel raggio di 500 mt. dai cimiteri comunali.

Fino al 2 novembre dalle ore 00.00 alle ore 24.00

Via Montecatone:

2) L’istituzione del divieto di fermata / sosta con rimozione veicoli nel parcheggio antistante il cimitero nuovo lato Est per mt. 12 con esclusione dei veicoli a servizio delle persone invalide che espongono regolare contrassegno.

3) L’istituzione del divieto di fermata / sosta con rimozione veicoli in un area di mq. 105 presso il vecchio ingresso del cimitero del Piratello, debitamente delimitata con esclusione dei mezzi commerciali autorizzati.