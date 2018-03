Neve e maltempo su autostrade e statali: la situazione sul nodo bolognese

[NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO] L'intensa nevicata in queste ore sta coinvolgendo anche la rete viaria ordinaria e autostradale. Nevica su tutte le autostrade del teritorio metropolitano, A1, A13, e A14.

Il tratto appenninico dell'A1 è ovviamente quello più interessato, ma al momento non si registrano conseguenze rilevanti sul traffico. Anche in A14 gli spazzaneve e i mezzi spargisale sono al lavoro.

Quanto alla viabilità ordinaria, nelle ore di punta di questa mattina (attorno alle ore 8) i disagi maggiori si sono registrati in pianura sulla Galliera (SP 4) e sulla San Donato (SP 5) con code e rallentamenti che hanno ostacolato anche il lavoro degli spazzaneve. Sempre sulla SP 5 a nord di Molinella a causa delle temperature più rigide rispetto alle altre zone ci sono state alcune uscite di strada.

[AGGIORNAMENTO ORE 15] Anas riporta che la circolazione è rallentata ma "non risultano al momento situazioni di traffico bloccato o criticità rilevanti. Si transita con catene montate soprattutto sulle statali che collegano le aree appenniniche e di valico, ma anche su diversi tratti a quote di pianura lungo la Via Emilia.

In serata potrebbero registrarsi problemi di traffico soprattutto sull'asse attrezzato nella zona di Casalecchio dove è previsto un importante evento musicale (la festa di radio Deejay, ndr) all'Unipol Arena.

Data la situazione, Anas comunica che, su tutta la rete, è in vigore l'obbligo di catene a bordo (o montate dove previsto) e pneumatici invernali fino alle 10 di sabato 3 marzo