Neve a Bologna, la situazione dei bus in città e provincia

Viabilità primaria tutta libera in città, dopo la nevicata di questa notte. Il servizio bus è regolarmente attivo in città e non si registrano particolari problemi neanche sulle linee con tratto di percorso collinare.

Servizio extraurbano con ritardi contenuti su tutte le direttrici, dall'Autostazione corse tutte partite regolarmente.

L'unico disagio ha riguardato in mattinata la linea 52 che si è fermata a Roncrìo non riuscendo raggiunge il capolinea di Sabbiuno a causa di auto ferme sulla strada.