Neve, ghiaccio e gelate: disagi e ritardi, la situazione di strade, bus, treni e aerei

Dopo la nevicata di questa notte, il rischio maggiore della mattina è rappresentato dal ghiaccio in strada. Ciò nonostante, la situazione dei trasporti e della mobilità al momento regolare, anche se la presenza gelate localizzate in alcune zone sta recando qualche disagio localizzato, soprattutto in provincia.

Strade e autostrade

Lastre di ghiaccio nelle arterie di pianura: lungo via Ferrarese, all'alba, si sono verificate alcune uscite di strada e leggeri tamponamenti a catena per curiosi. Attenzione al ghiaccio anche nelle strade di collina e nei tratti non soleggiati: asfalto gelato si segnala a Pianoro, Monterenzio, Crevalcore, Budrio e Valsamoggia. La Ferrarese, la Futa e la Fondovalle Savena presentano tratti ghiacciati, si procede a passo d'uomo.

Aeroporto

Al Marconi di Bologna una quindicina di voli sono stati cancellati nel corso della nottata, ma ora nel complesso il traffico aereo in arrivo e in partenza non sta subendo ritardi o disagi particolari.

Bus urbani ed extraurbani

Il traffico urbano è regolare, così come anche quello della fascia collinare. Disagi e ritardi invece si registrano nella 'Bassa', dove le diffuse gelate notturne stanno creando diversi problemi alla circolazione stradale.

Treni

Trenitalia ha prorogato l'allerta neve e ghiaccio lungo tutte le linee della regione. Ritardi a partenze e arrivi su alcuni convogli, anche dell'Alta Velocità entro i 30 minuti