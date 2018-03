Sasso Marconi: conduttura Hera in riparazione, possibili interruzioni dell'acqua

Nella giornata di venerdì 16 marzo Hera eseguirà un intervento sulla rete idrica di Sasso Marconi. E’ necessaria, infatti, la messa in sicurezza di una condotta che serve diversi comuni della montagna e che è posizionata lungo il Torrente Setta.

L’intervento si è reso indispensabile in seguito ai recenti cedimenti dell’argine del Setta, dovuti alle piogge di questi giorni, che potrebbero incidere sull’integrità della tubatura.

Poiché i lavori di messa in sicurezza della condotta esistente sono molto impegnativi, sono possibili temporanee interruzioni del servizio idrico ai residenti nei comuni di Monzuno, Grizzana Morandi, Loiano, San Benedetto in Val di Sambro, Marzabotto (nella parte che costeggia il Setta), Sasso Marconi (zona di Badolo); nella zona sud di Monterenzio e Pianoro e in una piccola parte dei comuni di Castiglione e Monghidoro.