Torna l'ora legale, il 25 marzo lancette in avanti: si dormirà meno

Manca poco al ripristino dell'ora legale. Sposteremo le lancette nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo 2018 (ovvero nel weekend successivo all'equinozio di primavera, che cade il 20 marzo).

COME REGOLARE L'OROLOGIO. Alle due di notte di domenica 25 marzo le lancette andranno spostate avanti di 60 minuti. Dormiremo un'ora in meno, ma avremo un'ora di luce in più e le giornate saranno più lunghe. Ricordiamo che per smartphone, pc e tablet sarà tutto automatico: basterà essere connessi a internet, non occorrà reimpostare l'orario.

CAMBIO ORA SOLARE/LEGALE, PERCHE'. Il cambio dell'ora da solare a legale è stato introdotto per risparmiare energia durante la prima e seconda Guerra mondiale, riducendo il consumo di elettricità. La misura è stata adottata definitivamente in Italia nel 1966. La convenzione dell'orario estivo non fa che 'imitare' il bioritmo dei nostri antenati, che si svegliavano all'alba senza orologi, seguendo il progressivo anticipo del sorgere del sole in primavera e il ritardo in autunno.

VANTAGGI E DISTURBI PER IL CAMBIO ORA. Non ci sono solo vantaggi ad avere giornate con più luce. Secondo gli scienziati, il ritorno dell'ora legale può influire sull'organismo delle persone, provocando disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione e stress. Alcuni studi scientifici confermano inoltre che il cambio dell'ora influisce sull'umore ancora di più dell'instabilità meteorologica della primavera. In ogni caso, in pochi giorni la situazione sarà sicuramente regolarizzata e si potrà godere appieno degli indubbi vantaggi dell'orario estivo.