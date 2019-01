People Mover: cosa c'è da sapere sul collegamento Stazione-Aeroporto

Il servizio Marconi Express, ovvero People Mover, è il collegamento di 5 Km tra la Stazione centrale e l’aeroporto Guglielmo Marconi. Si tratta di un veicolo su gomma, a guida vincolata, ad alimentazione elettrica, totalmente automatico, ossia senza conducente, dotato di porte di banchina a protezione dei passeggeri, che corre a un’altezza media di circa 6-7 metri.

I lavori sono terminati a ottobre del 2018, l'apertura al pubblico è prevista per l'estate 2019.

Cosa c'è sa sapere

1) Circa 7 minuti e 20 di viaggio. L'aeroporto Marconi (o la stazione centrale) si raggiunge in 7 minuti e 20 secondi, con un’unica fermata intermedia presso Bertalia-Lazzaretto.

2) Frequenza. Il tempo medio di attesa è di 3 minuti e 45 secondi.

3) Sicurezza. Ogni 500 metri prevede un sistema di scale che portano a terra per l’eventuale necessità di evacuare i passeggeri dal veicolo.

4) Capacità: 50 passeggeri. Possibilità di introdurre ulteriori veicoli (fino a 4) in modo tale da incrementare la capacità offerta e adeguarla all’incremento della domanda. Il sistema con 3 veicoli è in grado di trasportare circa 560 passeggeri all’ora per direzione.

5) Alimentazione. Un “nastro di energia” da pannelli fotovoltaici integrati sulla via di corsa, produrrà il 13% dell’energia necessaria.

6) In Stazione. Binario e banchine dedicate. Il People Mover entrà in Stazione Centrale percorrendo l’ultimo tratto parallelo a Via Carracci arrestandosi al capolinea collocato fra i due sottopassaggi principali.

7) All’aeroporto Marconi. Il capolinea si trova alla quota dell’attuale terminal partenze a cui sarà collegato da un tunnel coperto. L’accesso alle banchine del People Mover avverrà attraverso un sistema di tornelli per l’obliterazione del biglietto. Il sistema di connessioni porterà l’utente direttamente dentro l’aeroporto Marconi senza uscire dalla struttura del terminal, allo stesso modo per chi proviene dal terminal e si dirige in centro il collegamento con il People Mover sarà diretto.

8) Il biglietto costerà 8,50 euro.