Piazza Malpighi, festa dell'Immacolata: oggi traffico vietato e deviazioni bus per la "Fiorita"

Per lo svolgimento dell’annuale manifestazione religiosa “Fiorita”, Piazza Malpighi sarà vietata al transito veicolare dalle ore 9:30 alle ore 10:15 circa e dalle ore 15:30 alle ore 16:50 di sabato 8 dicembre.

Sabato 8 dicembre deviazioni temporanee di percorso per le linee 11, 14, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 86 e T2

LINEA 11

direzione Bertalia/rot. Giardini: … via Barberia - via S. Isaia - v.le Vicini - via S. Felice - via Marconi …

fermata soppressa: piazza Malpighi - fermate provvisorie: S. Isaia p.za Malpighi (provvisoria) “900002”, S. Isaia “705”, p.ta S. Isaia “709”, p.ta S. Isaia “50”, p.ta San Felice “620”, San Felice “616”.

direzione Ponticella/Corelli: … p.za Malpighi - p.za S. Francesco - via de Marchi - via S. Isaia …

fermata soppressa: piazza Malpighi - fermata provvisoria: p.za S. Francesco “703”

LINEA 14

direzione Due Madonne/Pilastro: … via A. Costa - v.le Vicini - via S.Felice - via Marconi …

fermate soppresse: p.ta S. Isaia, S. Isaia, p.za Malpighi - fermate provvisorie: p.ta S.Isaia “50”, p.ta S.Felice “620”, S. Felice “616”.

direzione Giovanni XXIII: regolare

LINEA 18

direzione P.zza San Francesco: … via Lame - via R. Reno - via Marconi 20 (capolinea).

direzione Noce: Via Marconi - via Lame …

fermate soppresse: Lame, p.za S. Francesco, p.za Malpighi - fermata provvisoria: Marconi 20 “622”

LINEA 19

direzione Casteldebole: … via Barberia - via S. Isaia - v.le Vicini - via S. Felice (non effettua fermate) - via Marconi …

fermata soppressa: piazza Malpighi - fermate provvisorie: S. Isaia p.za Malpighi (provvisoria) “900002”, S. Isaia “705”, p.ta S. Isaia “709”, p.ta S. Isaia “50”,

direzione San Lazzaro: regolare

LINEA 20

direzione Pilastro: … v.le Pepoli - v.le Vicini - via S.Felice - via Marconi …

fermate soppresse: p. ta S. Isaia, S. Isaia, p.za Malpighi - fermate provvisorie: p.ta S.Isaia “50”, p.ta S.Felice “620”, S. Felice “616”.

direzione Casalecchio: … p.za Malpighi - p.za S.Francesco - via de Marchi - via S.Isaia …

fermata soppressa: piazza Malpighi - fermata provvisoria: p.za S. Francesco “703”

LINEA 21

direzione Beolco: … via A. Costa - v.le Vicini - via S. Felice - via Marconi …

fermate soppresse: p. ta S. Isaia, S. Isaia, p.za Malpighi - fermate provvisorie: p. ta S.Isaia “50”, p.ta S.Felice “620”, S. Felice “616”.

direzione Filanda: … p.za Malpighi - p.za S.Francesco - via de Marchi - via S.Isaia …

fermata soppressa: piazza Malpighi - fermata provvisoria: p.za S. Francesco “703”

LINEA 29

direzione Roncrio: … p.zza Malpighi - p.zza S.Francesco - via de Marchi - via S.Isaia - via Nosadella …

fermata soppressa: piazza Malpighi - fermata provvisoria: p.za S. Francesco “703”

direzione Parcheggio Tanari: … via Barberia - via S. Isaia - v.le Vicini - via S. Felice - via Marconi …

fermata soppressa: piazza Malpighi - fermate provvisorie: S. Isaia p.za Malpighi (provvisoria) “900002”, S. Isaia “705”, p.ta S. Isaia “709”, p.ta S. Isaia “50”, p.ta S. Felice “620”, S. Felice “616”.

LINEA 30

direzione Stazione Centrale: … via Barberia - via S.Isaia - v.le Vicini - via S. Felice - via Marconi …

fermata soppressa: piazza Malpighi - fermate provvisorie: S. Isaia p.za Malpighi (provvisoria) “900002”, S. Isaia “705”, p.ta S. Isaia “709”, p.ta S. Isaia “50”, p.ta S. Felice “620”, S. Felice “616”.

direzione S. Michele in Bosco: … p.za Malpighi - p.za S. Francesco - via de Marchi - via S. Isaia …

fermata soppressa: piazza Malpighi - fermata provvisoria: p.za S. Francesco “703”

LINEA 86

direzione P.zza San Francesco: … via Lame - via R. Reno - via Marconi 20 (capolinea).

direzione Marullina: Via Marconi - via Lame …

fermate soppresse: Lame, p.za S. Francesco, p.za Malpighi - fermata provvisoria: Marconi 20 “622”

LINEA T2

direzione Tanari: … via Barberia - via S. Isaia - v.le Vicini - via S. Felice - via U. Bassi …

fermata soppressa: piazza Malpighi - fermate provvisorie: S. Isaia p.za Malpighi (provvisoria) “900002”, S. Isaia “705”, p.ta S. Isaia “709”, p.ta S. Isaia “50”, p.ta S. Felice “620”, S. Felice “616”.

direzione Piazza Maggiore: regolare.