Scuole, super-ponte ad aprile: studenti in vacanza per una settimana

Grazie al super ponte tra Pasqua e il 25 aprile, gli studenti rimarranno a casa per diversi giorni. Il sito ufficiale del Miur ha reso noto come si sono organizzate le scuole regione per regione.

In Emilia – Romagna sarà vacanza dal 18 al 23 aprile 2019, senza contare la festa della liberazione del 25 e il 1° maggio. Gli studenti (e i docenti) più fortunati sono quelli campani, che godranno di 11 giorni di festa (se comprendiamo anche la domenica).

Le vacanze regione per regione:

Provincia autonoma di Trento: dal 19 al 27 aprile 2019;

Bolzano: dal 18 al 23 aprile 2019;

Veneto: dal 18 al 24 aprile 2019;

Friuli Venezia Giulia: dal 18 al 24 aprile 2019;

Piemonte: dal 18 al 24 aprile 2019;

Lombardia: dal 18 al 23 aprile 2019;

Liguria: dal 18 al 22 aprile 2019;

Emilia – Romagna dal 18 al 23 aprile

Toscana: dal 18 al 23 aprile 2019;

Umbria :dal 18 al 24 aprile 2019;

Lazio: dal 18 al 23 aprile 2019;

Abruzzo: dal 18 al 24 aprile 2019;

Marche: dal 18 al 23 aprile 2019;

Campania: dal 18 al 28 aprile 2019;

Molise: dal 18 al 24 aprile 2019;

Basilicata: dal 18 al 24 aprile 2019;

Calabria: dal 18 al 24 aprile 2019;

Puglia: dal 18 al 24 aprile 2019;

Sicilia: dal 18 al 24 aprile 2019;

Sardegna: dal 18 al 23 aprile 2019.

“