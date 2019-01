Polizia Locale: a San Lazzaro parte "We care", il progetto per essere più "vicini" ai cittadini

Da un'idea della polizia locale di San Lazzaro è nato “We care”:un progetto che punta a fare rete, con l'approvazione e il contributo della Regione. L’obiettivo è quello di avvicinarsi ancora di più alla cittadinanza, avere un contatto diretto con il tessuto sociale sanlazzarese promuovendo il concetto di “stare bene insieme in città”, con il coinvolgimento attivo del consiglio comunale dei ragazzi e organizzare percorsi di “Osservazione sul territorio” pergli alunni delle scuole secondarie di primo grado, in collaborazione anche con gli assistenti civici. Prevista anche una collaborazione nell’organizzazione degli incontri con gli anziani "fragili", promuovendo atteggiamenti che possano eliminare le situazioni di pericolo e permettere loro di vivere più serenamente, cercando di far comprendere che la denuncia è una forma di collaborazione tra cittadini e istituzioni

"Prenderci cura della nostra comunità ci gratifica, molti non conoscono appieno le nostre attività o colgono solo l'aspetto repressivo. Infatti, lo sbarco sui social con Twitter, promosso dalla Regione Emilia Romagna, ha anche questa funzione, un rinnovamento che può aiutare a far conoscere meglio tutto il nostro lavoro - spiega la comdandante della polizia locale di San Lazzaro, Nicoletta Puglioli - Le persone più fragili, ad esempio, hanno tanto bisogno di essere ascoltate e rassicurate. Questo vale per tutte le età, molti cittadini si rivolgono a noi anche solo per un'informazione e sono contenti, oppure si arrabbiano molto, solitamente per una multa. Il nostro più grande successo, in questi casi, è quando riusciamo a far comprendere le ragioni, senza emettere giudizi. Il progetto punta a un maggiore contatto con la realtà sociale di San Lazzaro".