Natale felsineo doc: idee-regalo 100% bolognesi

Un Natale tutto bolognese con regali legati alla nostra città? Perchè no, la ricerca del dono originale è spesso laboriosa, ma far sentire più felsinei i bolognesi o far conoscere meglio Bologna a chi non è nato sotto le due Torri si può.

Ecco qualche idea:

1) "Umarell card": sembrerebbe uno scherzo, ma non lo è. E' semplicemente la carta per assistere ai cantieri. Ideata dall'associazione "Succede solo a Bologna", nel 2016 è nata con scopo diu sostenere il progetto di crowdfunding “Io Sostengo San Petronio”. Vista la grande richiesta, le card anche per l’Arzdåura, il Cinno e la Cinna, sarà possibile visitare il sottotetto della Basilica di San Petronio durante gli eventi dell'associazione.

2) Tortellini gioiello: la collezione di preziosi in argento, ovvero il tortellino, declinato in tante versioni dipinte a mano per migliorare l’esperienza complessiva di chi sceglie Bologna come destinazione

3) Corso di sfoglina: tortellini, tortelloni, lasagne e tagliatelle? Partono tutti dalla sfoglia. Un'idea regalo simpatica per chi vuole cimentarsi in cucina, sotto la guida di mani sapienti. In città e in provincia ci sono diverse scuole di cucina che organizzano corsi dedicati.

