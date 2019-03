Carta 'Smeraldo' per i rifiuti, inizia la sperimentazione

E' inizita al distruibuzione nel quartiere Savena delle prime 2700 carte 'SMeraldo' le card elettroniche che serviranno per conferire i rifiuti indifferenziati nei cassonetti appositi.

Per ora le carte sono in distribuzione, mentre a giugno inizierà anche il posizionamento da parte di Hera dei contenitori con il lettore delle carte. La consegna, a cura di 50 tutor di Hera, è iniziata il 9 marzo e durerà fino a metà maggio. Nei primi dieci giorni di attività sono stati contattati complessivamente quasi 6.200 utenti.

A quelli ai quali non è stato possibile lasciare la carta, per mancanza del titolare o di delega compilata, è stato comunque consegnato il depliant che contiene le novità in arrivo sulla raccolta rifiuti e sono stati spiegati i nuovi servizi. In questi casi sono previsti due ulteriori passaggi, prima di lasciare la cartolina con le istruzioni per ritirare direttamente la Carta Smeraldo.

I tutor non entrano in casa e non richiedono soldi; si distinguono dalla pettorina gialla e dal cartellino con il logo Hera. Per verificare la loro autenticità si può chiamare il numero verde 800 991 304. Procede anche la visita dei tutor a tutte le scuole del Quartiere per accompagnarle a scegliere la migliore modalità per il conferimento dei rifiuti: 15 scuole su 30 hanno già ricevuto la visita di Hera.