Trasporti, ecco "Roger": la app per acquistare i biglietti in tutta l'Emilia-Romagna

App unica per acquistare biglietti per il trasporto in tutta l'Emilia-Romagna, compresi car sharing e sosta delle auto. Si chiama "Roger" e, dopo la fase di sperimentazione che ha coinvolto 3.000 utilizzatori con 4.500 biglietti venduti, ora è scaricabile sia per i dispositivi Android che Apple.

"Roger", presentato oggi a Bologna dai presidenti delle aziende di trasporto pubblico locale Tper, Seta, Start e Tep, calcola percorsi in tempo reale (eventuali ritardi compresi) e permette di acquistare e validare titoli di viaggio per bus e treni in tutta la regione.

Con "Roger" si possono acquistare anche i biglietti della sosta per 14 città dell'Emilia-Romagna. Tra qualche mese inoltre l'app potrà essere utilizzata anche per prenotare le auto in car sharing "Corrente", sbloccarle ma anche capire come arrivare all'auto più vicina.



E' costata qualche decina di migliaia di euro e sarà utile anche alle aziende, che potranno contenere i costi legati alla bigliettazione ordinariaPer fare conoscere Roger sta partendo un questi giorni una campagna di comunicazione rivolta ai cittadini.

Si tratta di una app "aperta", una "vetrina di servizi" nella quale è possibile accoglierne anche molti altri, una volta stipulato un accordo economico con i loro gestori. Ad esempio per il bike sharing in uso nelle varie città della regione. "Da parte nostra non ci sono preclusioni", ha assicurato la numero uno Tper Giuseppina Gualtieri, presentando l'app accanto ad Andrea Cattabriga di Seta, Marco Benati di Start Romagna e Roberto Prada di Tep. L'app unica per i trasporti "è un modo per essere una regione aperta e unita", sottolinea Cattabriga. Anche nei confronti di chi non vive in Emilia-Romagna. "Contiamo molto su questa applicazione anche per il nostro progetto turistico", dice infatti Benati di Start. (dire)