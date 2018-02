Cardiologie aperte a Bologna: gratis esami e consulenze cardiologhe e dietologiche

Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la principale causa di morte in Italia e la prima cura per combatterle è la prevenzione.

Dall’11 al 18 febbraio si terrà la nona edizione della Campagna Nazionale Per il Tuo cuore 2018 per la prevenzione alle malattie cardiovascolari, promossa dalla Fondazione “per il Tuo cuore” onlus e da ANMCO - Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri.

Nel corso della settimana torna il consueto appuntamento di Cardiologie Aperte, in cui oltre 200 cardiologie distribuite sul territorio nazionale apriranno gratuitamente le porte al cittadino al fine di sensibilizzare la popolazione sul tema della prevenzione cardiovascolare. Sono previste per l’occasione screening cardiologici personalizzati, divulgazione di materiale informativo, dibattiti con gli esperti e attività di educazione sanitaria.

“La prevenzione rimane la migliore cura per la nostra salute, soprattutto per un organo importante come il nostro cuore. L’iniziativa di Cardiologie Aperte offre la possibilità a tutti i cittadini di assistere a importanti momenti di incontro con esperti di cardiologia e di effettuare gratuitamente uno screening cardiovascolare che in alcuni casi può salvare una vita”, sottolinea Michele Gulizia, Presidente della Fondazione “per il Tuo cuore” di ANMCO e Direttore di Struttura Complessa di Cardiologia – Ospedale “Garibaldi-Nesima” di Catania. “Protagonista di eccellenza anche quest’anno la Banca del Cuore che grazie al progetto Truck Tour Banca del Cuore farà tappa nei prossimi mesi in oltre 30 città per incrementare la prevenzione e raggiungere il cuore di tutti gli italiani”.

Grazie al progetto La Banca del Cuore, ideata e coordinata dalla Fondazione “per il Tuo cuore”, tutte le strutture aderenti all’iniziativa rilasceranno gratuitamente ai pazienti una card Bancomheart personale con il proprio elettrocardiogramma, i valori della pressione arteriosa e altri esami clinici. Tutti i dati verranno custoditi in una “cassaforte” virtuale, consultabile anche a distanza, tramite computer, tablet o smartphone, per accedervi in tal modo e scaricarli in qualsiasi momento.

“Entusiasticamente aderiamo, come per le precedenti otto edizioni, alla Campagna Nazionale della Fondazione per il tuo cuore ONLUS di ANMCO consapevoli che, grazie a questa lodevole iniziativa, molti cittadini della nostra Regione da oggi sapranno che il loro cuore è più protetto, poiché è inserito in un grande progetto di prevenzione cardiovascolare. Infatti in questi anni, grazie alla Campagna «Banca del Cuore», molte persone hanno scoperto di avere anomalie a livello cardiovascolare che non sapevano di avere, tra cui pregressi infarti, fibrillazione atriale e cardiopatie ad alto rischio di aritmie maligne” ha messo in evidenza Filippo Ottani Presidente Regionale ANMCO Emilia Romagna.

CARDIOLOGIE APERTE A BOLOGNA. L'evento è organizzato dalle tre Cardiologie dell'AUSL di Bologna e consiste in un percorso che viene effettuato in uno dei più importanti palazzi cittadini durante il quale i cittadini potranno effettuare un prelievo e una stratificazione del rischio coronarico, ricevere consulenze cardiologhe e dietologiche, e conoscere le iniziative disponibili per l'implementazione dell'attività fisica e la sospensione del fumo. Inoltre sono previste dimostrazioni sulla rianimazione cardiopolmonare.

DOVE E QUANDO. Bologna, Palazzo Piepoli, Museo della Storia di Bologna, via Castiglione 8, il 17/02/2018 ore 10:0-18:00

EVENTO. Le Cardiologie dell'AUSL nel Cuore di Bologna - Screening cardiovascolare nella settimana di S. Valentino

ORGANIZZATORE: UOC Cardiologia O. Bellaria, O. Maggiore, O. Bentivoglio

AUSL di Bologna - Direttore: Dott. Stefano Urbinati, Dott. Giuseppe Di Pasquale, Dott. Leonardo Pancaldi

Informazioni: stefano.urbinati@ausl.bo.it