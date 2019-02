Zona Saragozza: modifiche alla viabilità nelle vie Frassinago e Urbana

Dal 25 febbraio si inverte il senso di marcia delle vie Santa Caterina e Ca' Selvatica; dal 5 marzo via Urbana sarà a senso unico per i veicoli motorizzati verso via D'Azeglio. Cambia la viabilità in zona Saragozza con due nuove corsie ciclabili in via Frassinago e in via Urbana.

Le modifiche alla viabilità

Dal 25 febbraio in via Santa Caterina sarà invertito il senso di marcia e istituito il senso unico da via Saragozza verso via Ca' Selvatica, mentre via Ca' Selvatica sarà a senso unico da via Santa Caterina verso via Frassinago. Qui cosa cambia in via Frassinago

Dal 5 marzo cambia la mobilità anche in via Urbana. Nella zona entrerà in vigore una novità permanente mirata a risolvere la sosta impropria dei veicoli: via Urbana diventerà a senso unico per i veicoli motorizzati con direzione da via Collegio di Spagna a via D'Azeglio, mentre sul lato civici dispari verranno creati 20 nuovi posti auto per la sosta su strisce blu, sarà altresì realizzata una nuova corsia ciclabile con direzione da via D'Azeglio a via Collegio di Spagna. Saranno anche realizzati gli attraversamenti ciclopedonali alle intersezioni con via Tagliapietre e via Belfiore. La rimanente sosta nella zona non subirà modifiche. Qui cosa cambia in via Urbana

Proseguono intanto in via Frassinago i lavori propedeutici alla realizzazione della nuova corsia ciclabile nel tratto compreso tra via Ca' Selvatica e via Sant'Isaia.

